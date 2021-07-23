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Ростов - Зенит 1 Августа обзор матча

Дата публикации: 01-08-2021

Ростов - Зенит обзор 01.08.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ростов - Зенит, который состоялся 1 Августа 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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