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Ингулец - Заря 2 Августа обзор матча

Дата публикации: 02-08-2021

Ингулец - Заря обзор 02.08.2021 УПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ингулец - Заря, который состоялся 2 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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