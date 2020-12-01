ПСВ - Мидтьюлланн 3 Августа обзор матча
Дата публикации: 03-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке ПСВ - Мидтьюлланн, который состоялся 3 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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ПСВ - Мидтьюлланн 3 Августа прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119 3 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
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