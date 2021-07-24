Спартак Москва - Бенфика 4 Августа обзор матча Дата публикации: 04-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Спартак Москва - Бенфика, который состоялся 4 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Лига Чемпионов 2012-13 / Группа G / 3-й тур / Спартак Москва - Бенфика

Вид спорта: Футбол Участники: Спартак - Бенфика Дата/Год выпуска: 23.10.2012 Язык комментариев: Русский(Уткин, Поленов)... Вид спорта: Футбол Участники: Спартак - Бенфика Дата/Год выпуска: 23.10.2012 Язык комментариев: Русский(Уткин, Поленов)...

Рубин - Спартак Москва (24.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

24 Июля 2021

Футбол - Российская Премьер... 24 Июля 2021Футбол - Российская Премьер...

Лига Чемпионов 2012-13 / 4-й тур / Группа G / Бенфика - Спартак М

Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Денис Казанский)... Год выпуска: 2012 Вид спорта: футбол Комментарий: профессиональный Язык комментария: русский (Денис Казанский)...

Крылья Советов - Спартак Москва (30.07.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022

30 Июля 2021

Футбол - Российская Премьер... 30 Июля 2021Футбол - Российская Премьер...