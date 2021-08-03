Ференцварош - Славия 4 Августа обзор матча
Дата публикации: 04-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ференцварош - Славия, который состоялся 4 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
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