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Ференцварош - Славия 4 Августа обзор матча

Дата публикации: 04-08-2021

Ференцварош - Славия обзор 04.08.2021 Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Ференцварош - Славия, который состоялся 4 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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