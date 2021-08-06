Металлист - Черноморец 6 Августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Металлист - Черноморец, который состоялся 6 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Металлист - Черноморец (06.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
6 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
6 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 13-й тур / Металлист - Черноморец
Матч состоялся ?15.?10.?2011 г. Комментарий: Александр Тингаев Язык комментариев: украинский...
Матч состоялся ?15.?10.?2011 г. Комментарий: Александр Тингаев Язык комментариев: украинский...
Металлист - Черноморец обзор матча (20.10.2013)
20 октября 2013 | Чемпионат Украины 2013/14 | 13-й тур...
20 октября 2013 | Чемпионат Украины 2013/14 | 13-й тур...
Смотреть футбол онлайн.Чемпионат Украины 2009-10 / 13-й тур / Металлист - Черноморец
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: "Металлист" Харьков - "Черноморец" Одесса Продолжительность: 01:37:01 Комментарий: Профессиональный...
Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники: "Металлист" Харьков - "Черноморец" Одесса Продолжительность: 01:37:01 Комментарий: Профессиональный...
Черноморец - Металлист обзор матча (02.05.2014)
02 мая 2014 | Чемпионат Украины 2013/14 | 28 тур...
02 мая 2014 | Чемпионат Украины 2013/14 | 28 тур...