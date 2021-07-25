Шахтёр - Александрия 7 Августа обзор матча Дата публикации: 07-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Шахтёр - Александрия, который состоялся 7 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Шахтёр - Александрия (07.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

7 Августа 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 7 Августа 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Смотреть онлайн Чемпионат Украины 2011-12 / 15-й тур / Александрия — Шахтер

Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский - Сергей Морозов Язык Комментариев: Украинский - Русский (Двухголосый)... Год Выпуска: 2011 Вид Спорта: Футбол Комментарий: Андрей Малиновский - Сергей Морозов Язык Комментариев: Украинский - Русский (Двухголосый)...

Минай - Александрия (31.07.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022

31 Июля 2021

Футбол - Чемпионат Украины... 31 Июля 2021Футбол - Чемпионат Украины...

Шахтер - Александрия обзор матча (07.08.2016)

07 августа 2016 | Чемпионат Украины 2016/17... 07 августа 2016 | Чемпионат Украины 2016/17...