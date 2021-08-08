Фейеноорд - Атлетико 8 Августа обзор матча Дата публикации: 08-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Фейеноорд - Атлетико, который состоялся 8 Августа 2021 года, в рамках турнира: Ториващеский матч 2021. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Аякс – Фейеноорд Продолжительность: 48:45 + 49:18 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Аякс – Фейеноорд Продолжительность: 48:45 + 49:18 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...