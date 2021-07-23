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Химки - Ростов 8 Августа обзор матча

Дата публикации: 08-08-2021

Химки - Ростов обзор 08.08.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Химки - Ростов, который состоялся 8 Августа 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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