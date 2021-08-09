Монпелье - Марсель 8 Августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Монпелье - Марсель, который состоялся 8 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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