Десна - Ингулец 9 Августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Десна - Ингулец, который состоялся 9 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2021/2022, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Десна - Ингулец (09.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
9 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
9 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Десна - Ингулец 9 Августа прямая трансляция
Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 9 Августа 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур...
Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060 9 Августа 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур...
Ингулец - Заря (02.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
2 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
2 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Десна - Ингулец (26.02.2021) | Чемпионат Украины 2020/21
26 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
26 Февраля 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
Мариуполь - Десна (01.08.2021) | Чемпионат Украины 2021/2022
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...
1 Августа 2021
Футбол - Чемпионат Украины...