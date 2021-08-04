Бенфика - Спартак Москва 10 Августа обзор матча
Дата публикации: 11-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Бенфика - Спартак Москва, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Спартак Москва - Бенфика (04.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022
4 Августа 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
4 Августа 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
Бенфика - Спартак Москва (10.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022
10 Августа 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
10 Августа 2021
Футбол - Лига Чемпионов...
Лига Чемпионов 2012-13 / Группа G / 3-й тур / Спартак Москва - Бенфика
Вид спорта: Футбол Участники: Спартак - Бенфика Дата/Год выпуска: 23.10.2012 Язык комментариев: Русский(Уткин, Поленов)...
Вид спорта: Футбол Участники: Спартак - Бенфика Дата/Год выпуска: 23.10.2012 Язык комментариев: Русский(Уткин, Поленов)...
Спартак Москва - Бенфика 4 Августа обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...
Спартак Москва - Нижний Новгород (07.08.2021) | Российская Премьер Лига 2021/2022
7 Августа 2021
Футбол - Российская Премьер...
7 Августа 2021
Футбол - Российская Премьер...