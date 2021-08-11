Легия - Динамо Загреб 10 Августа обзор матча Дата публикации: 11-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Легия - Динамо Загреб, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Динамо Загреб - Легия 4 Августа обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...

Лига Чемпионов 2012/13 / Плей-офф / Первый матч / Динамо Загреб - Марибор

Вид спорта: Футбол Участники: Динамо Загреб (Хорватия) - Марибор (Словения) Дата/Год выпуска: 21.08.2012 Язык комментариев: Русский... Вид спорта: Футбол Участники: Динамо Загреб (Хорватия) - Марибор (Словения) Дата/Год выпуска: 21.08.2012 Язык комментариев: Русский...

Скендербеу - Динамо Загреб обзор матча (19.08.2015)

19 августа 2015 | Лига Чемпионов 2015/16... 19 августа 2015 | Лига Чемпионов 2015/16...

Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2011-12 / 4-й тур / Группа D / Аякс - Динамо Загреб

Матч состоялся: ?02.?11.?2011 г. Комментарий: Александр Шмурнов Язык комментариев: русский... Матч состоялся: ?02.?11.?2011 г. Комментарий: Александр Шмурнов Язык комментариев: русский...