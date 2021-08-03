Шахтёр - Генк 10 Августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Шахтёр - Генк, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Генк - Шахтёр (03.08.2021) | Лига Чемпионов 2021/2022

3 Августа 2021

Футбол - Лига Чемпионов... 3 Августа 2021Футбол - Лига Чемпионов...

Генк - Шахтёр 3 Августа обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...

Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2011-12 / Группа E / 3-й тур / Челси - Генк

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарии: Профессиональный Язык комментариев: Русский (Шмельков)... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарии: Профессиональный Язык комментариев: Русский (Шмельков)...

Смотреть онлайн Лига Чемпионов 2011-12 / Группа E / 5-й тур / Валенсия - Генк

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный, русский Комментатор: Юрий Дудь... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный, русский Комментатор: Юрий Дудь...