Лудогорец - Олимпиакос 10 Августа обзор матча Дата публикации: 11-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Лудогорец - Олимпиакос, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Олимпиакос - Лудогорец 3 Августа прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 3 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный... Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 3 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный...

Лудогорец - Олимпиакос 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500 10 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный... Стадион: Лудогорец Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500 10 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный...

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