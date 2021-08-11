Янг Бойз - Клуж 10 Августа обзор матча
Дата публикации: 11-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Янг Бойз - Клуж, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Янг Бойз - Клуж 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000 10 Августа 2021, Вторник. 21:30 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд...
Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000 10 Августа 2021, Вторник. 21:30 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд...
Клуж - Янг Бойз 3 Августа прямая трансляция
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000 3 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд...
Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000 3 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд...
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