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Славия - Ференцварош 10 Августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2021

Славия - Ференцварош обзор 10.08.2021 Лига Чемпионов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Славия - Ференцварош, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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