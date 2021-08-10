Славия - Ференцварош 10 Августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Славия - Ференцварош, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Ференцварош - Славия 4 Августа обзор матча
Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...
Футбол | Лига Чемпионов 2021/2022 | Видео...
Славия - Ференцварош 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
Ференцварош - Славия 4 Августа прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
Ференцварош – Челси обзор матча (10.08.2014)
10 августа 2014 | Товарищеский матч 2014 ...
10 августа 2014 | Товарищеский матч 2014 ...
Динамо Зг - Ференцварош смотреть онлайн 06.08.2019
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | Квалификация Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Динамо Зг - Ференцварош...
Футбол | Лига Чемпионов 2019/20 | Квалификация Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Динамо Зг - Ференцварош...