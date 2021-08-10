Славия - Ференцварош 10 Августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Славия - Ференцварош, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Славия - Ференцварош 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:... Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...

Ференцварош - Славия 4 Августа прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:... Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...

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