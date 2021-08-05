Шахтёр Крг - Колос 10 Августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Шахтёр Крг - Колос, который состоялся 10 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Похожие новости:
Колос - Шахтёр (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022
5 Августа 2021
Футбол - Лига конференций...
5 Августа 2021
Футбол - Лига конференций...
Колос - Шахтёр 5 Августа обзор матча
Футбол | Лига конференций 2021/2022 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2021/2022 | Видео...
Шахтёр – Колос обзор матча (18.10.2019)
18 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 11-й тур...
18 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 11-й тур...
Колос - Шахтер обзор матча (08.03.2020)
8 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...
8 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...