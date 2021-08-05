Астана - КуПС 12 Августа обзор матча Дата публикации: 12-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Астана - КуПС, который состоялся 12 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Астана - КуПС 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000 12 Августа 2021, Четверг. 16:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный... Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000 12 Августа 2021, Четверг. 16:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный...

КуПС - Астана 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Телиа 5G-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770 5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный... Стадион: Телиа 5G-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770 5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный...

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