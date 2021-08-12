Алашкерт - Кайрат 12 Августа обзор матча Дата публикации: 12-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Алашкерт - Кайрат, который состоялся 12 Августа 2021 года, в рамках турнира: Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Кайрат - Алашкерт 5 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан), вместимость: 26242 5 Августа 2021, Четверг. 17:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:... Стадион: Центральный (Алматы, Казахстан), вместимость: 26242 5 Августа 2021, Четверг. 17:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...

Алашкерт - Кайрат 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Алашкерт (Ереван, Армения), вместимость: 6800 12 Августа 2021, Четверг. 18:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Лоуренс... Стадион: Алашкерт (Ереван, Армения), вместимость: 6800 12 Августа 2021, Четверг. 18:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Лоуренс...

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