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Валенсия - Хетафе 13 Августа обзор матча

Дата публикации: 14-08-2021

Валенсия - Хетафе обзор 13.08.2021 Ла Лига

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Валенсия - Хетафе, который состоялся 13 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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