Валенсия - Хетафе 13 Августа обзор матча Дата публикации: 14-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Валенсия - Хетафе, который состоялся 13 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2011-12 / 11-й тур / Валенсия - Хетафе

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Поленов... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык комментариев: русский, Поленов...

Хетафе - Валенсия обзор матча (03.11.2013)

03 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 12-й тур... 03 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 12-й тур...

Смотреть онлайн Чемпионат Испании 2010-2011 / 30 тур / Хетафе - Валенсия

Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Хетафе - Валенсия Продолжительность: 48:31+50:06 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык... Год выпуска: 2011 Вид спорта: Футбол Участники: Хетафе - Валенсия Продолжительность: 48:31+50:06 Комментарий: Профессиональный (одноголосый) Язык...

Чемпионат Испании 2012-13 / 17-й тур / Валенсия — Хетафе

21 декабря 2012 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Тимур Журавель... 21 декабря 2012 Футбол - Испанская Примера 2012/13 Комментирует матч Тимур Журавель...