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Краснодар - Арсенал Тула 15 Августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2021

Краснодар - Арсенал Тула обзор 15.08.2021 РПЛ

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Краснодар - Арсенал Тула, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Российская Премьер Лига 2021/2022, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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