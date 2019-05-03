Майнц - РБ Лейпциг 15 Августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Майнц - РБ Лейпциг, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Немецкая Бундеслига 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Майнц - Лейпциг 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 15 Августа 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур... Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 15 Августа 2021, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига, 1-й тур...

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