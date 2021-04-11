Анже - Лион 15 Августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2021
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Анже - Лион, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2021/2022, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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Анже - Лион 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000 15 Августа 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 2-й тур Главный судья: Клеман...
Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000 15 Августа 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 2-й тур Главный судья: Клеман...