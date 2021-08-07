Виллем II - Фейеноорд 15 Августа обзор матча Дата публикации: 16-08-2021

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн на русском языке Виллем II - Фейеноорд, который состоялся 15 Августа 2021 года, в рамках турнира: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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Виллем II - Фейеноорд 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700 15 Августа 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур... Стадион: Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700 15 Августа 2021, Воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия 2021/2022, 1-й тур...

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