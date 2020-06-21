Локомотив - Оренбург видео обзор 21.06.2020 Дата публикации: 21-06-2020 20:56

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Локомотив - Оренбург, которое состоялось 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат России - Премьер лига 2019/20 | 23-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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