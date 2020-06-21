Десна - Заря видео обзор 21.06.2020
Дата публикации: 21-06-2020 22:15
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Десна - Заря, которое состоялось 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины - Премьер лига 2019/20 | 27-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Десна - Заря (21.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20
21 июня 2020
Футбол...
21 июня 2020
Футбол...
Десна - Заря смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур Начало 21 июня 2020г в 19:30 мск...
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур Начало 21 июня 2020г в 19:30 мск...
Десна - Заря обзор матча (07.03.2020)
Десна - Заря 7 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...
Десна - Заря 7 марта 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 22-й тур...
Заря - Десна обзор матча (19.10.2019)
Заря - Десна 19 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 11-й тур...
Заря - Десна 19 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 11-й тур...
Заря - Десна обзор матча (26.08.2018)
Заря - Десна 26 августа 2018 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | 6-й тур...
Заря - Десна 26 августа 2018 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2018/19 | 6-й тур...