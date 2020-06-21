Астон Вилла - Челси видео обзор 21.06.2020
Дата публикации: 21-06-2020 20:38
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Астон Вилла - Челси, который состоялся 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии - Премьер лига 2019/20 | 28-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Астон Вилла - Челси (21.06.2020) | Английская Премьер Лига 2019/20
21 июня 2020
Футбол...
21 июня 2020
Футбол...
Челси - Астон Вилла обзор матча (17.10.2015)
17 октября 2015 | Чемпионат Англии 2015/2016 ...
17 октября 2015 | Чемпионат Англии 2015/2016 ...
Астон Вилла: тренер получит солидный трансферный бюджет
Управление английского клуба довольно работой нынешнего наставника команды в текущем сезоне. После пяти отыгранных матчей английской Премьер-лиги...
Управление английского клуба довольно работой нынешнего наставника команды в текущем сезоне. После пяти отыгранных матчей английской Премьер-лиги...
Челси - Астон Вилла смотреть онлайн прямая видео трансляция
Футбол | Английская Премьер Лига 2014/15 | 06-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Футбол | Английская Премьер Лига 2014/15 | 06-й тур
Смотреть онлайн прямую видео трансляцию...
Астон Вилла - Челси обзор матча (15.03.2014)
15 марта 2014 | Чемпионат Англии 2013/14 | 30-й тур...
15 марта 2014 | Чемпионат Англии 2013/14 | 30-й тур...