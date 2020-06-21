Реал Сосьедад - Реал Мадрид видео обзор 21.06.2020 Дата публикации: 22-06-2020 01:09

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид, который состоялся 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 30-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Реал Мадрид - Реал Сосьедад обзор матча (31.01.2015)

31 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ... 31 января 2015 | Чемпионат Испании 2014/2015 ...

Реал Сосьедад - Реал Мадрид обзор матча (31.08.2014)

31 августа 2014 | Чемпионат Испании 2014/15... 31 августа 2014 | Чемпионат Испании 2014/15...

Реал Сосьедад - Реал Мадрид обзор матча (05.04.2014)

05 апреля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 32-й тур... 05 апреля 2014 | Чемпионат Испании 2013/14 | 32-й тур...

Реал Мадрид - Реал Сосьедад обзор матча (09.11.2013)

09 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 13-й тур... 09 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 13-й тур...