Интер - Сампдория видео обзор 21.06.2020 Дата публикации: 22-06-2020 01:06

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Интер - Сампдория, который состоялся 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии - Серия А 2019/20 | 27-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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