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Шахтер Солигорск - Рух Брест видео обзор 21.06.2020

Дата публикации: 21-06-2020 22:41

Шахтер Солигорск - Рух Брест

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Шахтер Солигорск - Рух Брест, которое состоялось 21 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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