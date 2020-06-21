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Карлсруэ - Арминия видео обзор 21.06.2020

Дата публикации: 21-06-2020 19:05

Карлсруэ - Арминия

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Карлсруэ - Арминия, который состоялся 21 июня 2020 года, в рамках турнира: 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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