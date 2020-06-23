Вальядолид - Хетафе видео обзор 23.06.2020 Дата публикации: 23-06-2020 23:28

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Вальядолид - Хетафе, который состоялся 23 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск... Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск...

Вальядолид - Хетафе обзор матча (14.04.2019)

Вальядолид - Хетафе 14 апреля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 32-й тур... Вальядолид - Хетафе 14 апреля 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 32-й тур...

Вальядолид – Хетафе обзор матча (15.01.2019)

Вальядолид – Хетафе 15 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч... Вальядолид – Хетафе 15 января 2019 | Футбол | Кубок Испании 2018/19 | 1/8 финала | Ответный матч...

Хетафе – Вальядолид обзор матча (31.08.2018)

Хетафе – Вальядолид 31 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 4-й тур... Хетафе – Вальядолид 31 августа 2018 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 4-й тур...