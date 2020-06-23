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Барселона - Атлетик видео обзор 23.06.2020

Дата публикации: 24-06-2020 01:11

Барселона - Атлетик

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Барселона - Атлетик, который состоялся 23 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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