Ньюкасл - Астон Вилла обзор матча (24.06.2020)
Дата публикации: 24-06-2020 22:28
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Ньюкасл - Астон Вилла, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии - Премьер лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
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