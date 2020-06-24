Алавес – Осасуна обзор матча (24.06.2020)
Дата публикации: 25-06-2020 00:13
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Алавес – Осасуна, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
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