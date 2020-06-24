Интер - Сассуоло обзор матча (24.06.2020)
Дата публикации: 24-06-2020 23:01
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Интер - Сассуоло, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии - Серия А 2019/20, 27-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
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