Рома - Сампдория обзор матча (24.06.2020) Дата публикации: 25-06-2020 00:51

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Рома - Сампдория, который состоялся 24 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии - Серия А 2019/20, 27-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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