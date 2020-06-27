Севилья - Вальядолид обзор матча (27.06.2020) Дата публикации: 27-06-2020 01:14

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Севилья - Вальядолид на русском языке, который состоялся 26 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 31-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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