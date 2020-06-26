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Ювентус - Лечче обзор матча (27.06.2020)

Дата публикации: 27-06-2020 00:55

Ювентус - Лечче

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Ювентус - Лечче на русском языке, который состоялся 26 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии - Серия А 2019/20, 28-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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