Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдей обзор матча (28.06.2020)
Дата публикации: 28-06-2020 17:47
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдей, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
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