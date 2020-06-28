Ноттингем Форест – Хаддерсфилд обзор матча (28.06.2020) Дата публикации: 28-06-2020 19:29

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Ноттингем Форест – Хаддерсфилд, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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