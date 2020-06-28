Гранада – Эибар обзор матча (28.06.2020) Дата публикации: 28-06-2020 23:25

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Гранада – Эибар на русском языке, которое состоялось 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 32-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Эибар - Валенсия обзор матча (25.06.2020)

Эибар - Валенсия 25 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20... Эибар - Валенсия 25 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20...

Хетафе - Эибар видео обзор 20.06.2020

Хетафе - Эибар 20 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20... Хетафе - Эибар 20 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20...

Эибар - Атлетик видео обзор 17.06.2020

17 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20 ... 17 июня 2020 | Футбол | Ла Лига 2019/20 ...

Эибар – Вильярреал обзор матча (06.01.2019)

Эибар – Вильярреал 6 января 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур... Эибар – Вильярреал 6 января 2019 | Футбол | Чемпионат Испании 2018/19 | 18-й тур...