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Гранада – Эибар обзор матча (28.06.2020)

Дата публикации: 28-06-2020 23:25

Гранада – Эибар

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Гранада – Эибар на русском языке, которое состоялось 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Чемпионат Испания - Ла Лига 2019/20 | 32-тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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