Милан – Рома обзор матча (28.06.2020) Дата публикации: 28-06-2020 20:27

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Милан – Рома на русском языке, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Рома - Милан смотреть онлайн 27.10.2019

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур

Смотреть онлайн прямую... Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й турСмотреть онлайн прямую...

Рома - Милан обзор матча (03.02.2019)

Рома - Милан 3 февраля 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 22-й тур... Рома - Милан 3 февраля 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2018/19 | 22-й тур...

Милан - Рома обзор матча (16.12.2013)

16 декабря 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 16-й тур... 16 декабря 2013 | Чемпионат Италии 2013/14 | 16-й тур...

Милан - Рома смотреть онлайн видео трансляция

Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | Серия А | 16-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Милан - Рома Начало 16... Футбол | Чемпионат Италии 2013/14 | Серия А | 16-й тур Смотреть онлайн прямую видео трансляцию матча Милан - Рома Начало 16...