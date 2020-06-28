Сассуоло – Верона обзор матча (28.06.2020) Дата публикации: 28-06-2020 23:26

Предлагаем вашему вниманию обзора матча Сассуоло – Верона на русском языке, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Похожие новости:

Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск... Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск...

Верона - Наполи видео обзор 23.06.2020

Верона - Наполи 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 ... Верона - Наполи 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 ...

Серия А обнародовала календарь оставшихся игр

Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с... Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...

Верона - Сассуоло обзор матча (25.10.2019)

Верона - Сассуоло 25 октября 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур... Верона - Сассуоло 25 октября 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур...