Сассуоло – Верона обзор матча (28.06.2020)
Дата публикации: 28-06-2020 23:26
Предлагаем вашему вниманию обзора матча Сассуоло – Верона на русском языке, который состоялся 28 июня 2020 года, в рамках турнира: Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.
Похожие новости:
Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск...
Верона - Наполи видео обзор 23.06.2020
Верона - Наполи 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 ...
Верона - Наполи 23 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 ...
Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
Верона - Сассуоло обзор матча (25.10.2019)
Верона - Сассуоло 25 октября 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур...
Верона - Сассуоло 25 октября 2019 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур...
Верона - Сассуоло смотреть онлайн 25.10.2019
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...