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Хетафе – Реал Сосьедад обзор матча (29.06.2020)

Дата публикации: 30-06-2020 01:20

Хетафе – Реал Сосьедад

Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Хетафе – Реал Сосьедад, который состоялся ✅ 29 июня 2020 года, в рамках турнира: Испания. Ла Лига 2019/20, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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