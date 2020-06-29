Маритиму – Бенфика обзор матча (29.06.2020) Дата публикации: 29-06-2020 23:53

Предлагаем вашему вниманию видео обзора матча на русском языке Маритиму – Бенфика, который состоялся 29 июня 2020 года, в рамках турнира: Португалия. Примейра Лига 2019/20 | 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых голов, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть онлайн голы и лучшие моменты прошедшего матча.

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