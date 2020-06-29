Пасуш Феррейра – Порту обзор матча (29.06.2020) Дата публикации: 30-06-2020 01:25

Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Пасуш Феррейра – Порту, который состоялся ✅ 29 июня 2020 года, в рамках турнира: Португалия. Примейра Лига 2019/20, 29-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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