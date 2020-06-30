Локомотив – Крылья Советов обзор матча (30.06.2020) Дата публикации: 30-06-2020 21:14

Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Локомотив – Крылья Советов, который состоялся ✅ 30 июня 2020 года, в рамках турнира: Россия. Премьер Лига 2019/20, 25 тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.

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