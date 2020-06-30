Мальорка – Сельта обзор матча (30.06.2020)
Дата публикации: 01-07-2020 00:08
Предлагаем вашему вниманию ⚽ обзор матча онлайн на русском языке Мальорка – Сельта, который состоялся ✅ 30 июня 2020 года, в рамках турнира: Испания. Ла Лига 2019/20, 32-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть видео голов и лучшие моменты прошедшего матча.
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